Des inconnus à qui parler

"L'idée que tout dans sa vie pouvait devenir matière à sketch ou à spectacle l'apaisait autant qu'elle l'exaspérait. Elle ne savait jamais vraiment si elle vivait quelque chose ou si elle était déjà en train de l'écrire". Le premier semestre du master de stand-up de Chicago s'achève. Depuis quelques mois, Artie, trop beau pour être comique, Olivia, qui n'aime personne, Phil, le woke qui ne peut plus rire de tout, Jo, à la repartie aussi vache que drôle, suivent les cours de professionnels qui savent que toute anecdote du quotidien, tout drame familial, toute névrose peut finir sur scène. Or voilà que s'annonce un nouveau professeur pour le second semestre : Manny Reinhardt, star du stand-up controversée, qui vient agiter leur microcosme. Au fil d'une journée mouvementée, qui confrontera chacun à ses ambitions et à ses démons, se déploie un brillant roman choral, remarquable d'intelligence et d'humour, illustrant une double réflexion sur l'art qui se nourrit de la vie et sur la difficulté d'être soi et d'en faire quelque chose.