La guerre de Troie est terminée depuis près de dix ans, mais le roi Ulysse erre toujours sur les mers, loin de sa patrie, Ithaque. Pour retrouver son épouse et son fils, le héros doit affronter des monstres terribles : un Cyclope, des Sirènes, la magicienne Circé... Face aux obstacles, une seule chose est sûre : pour retrouver les siens, il devra recourir à mille ruses ! TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Contexte historique et littéraire - Genèse et genre de l'oeuvre - Chronologie - Glossaire mythologique TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Etudier l'oeuvre - L'oeuvre à travers le lexique - Chantez avec l'aède - L'Odyssée illustrée GROUPEMENTS DE TEXTES - Monstrueux hôtes - Les monstres, métaphores des dangers de la mer - Ulysse, un héros mythique.