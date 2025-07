L'Invention d'Eva

Livre sélectionné pour le Prix du Roman Fnac 2025

Qui es-tu, Hedy Lamarr? Star oubliée des années 40-50, «plus belle femme du monde», inventrice géniale du Wi-Fi. Qui es-tu, Hedy Lamarr? Cette question, le narrateur de ce roman se la pose dès que sa soeur, haïe et adorée, mentionne ce nom. Et il se la pose encore quand il se lance à la recherche des origines de Hedy, ou plutôt d’Eva, le prénom qui était le sien en Autriche, où elle est née en 1914. Et que portait aussi la jeune protagoniste d’Extase, le film de 1933 où elle apparaissait entièrement nue, et qui lui colla à la peau. Que sait-on jamais d’Ève? Que sait-on jamais de Hedy Lamarr? En entraînant le lecteur dans cette quête, ce roman d’un amoureux fou remonte aux origines du mythe et s’interroge sur la place des femmes de génie dans l’Histoire, ces femmes qui dérangent, et sur l’interdiction qui est faite à Ève d’accéder à l’arbre de la connaissance…