C'est où, le plus loin d'ici ? Tome 1

Matthew Rosenberg, Tyler Boss, Annick Evrard

Le monde tel qu'on le connaît a pris fin. Il ne reste plus que des bandes d'ados vivant dans des bâtiments en ruine. La jeune Sid est convaincue qu'il doit y avoir quelque chose de plus et de mieux au-delà de la zone où il (sur)vivent. Lorsqu'elle disparaît vers les territoires inconnus, sa bande va tout risquer pour la ramener chez elle. Une histoire rythmée et mystérieuse sur ce qui compte vraiment : survivre, vivre avec ceux qu'on aime et... les disques vinyles !

Par Matthew Rosenberg, Tyler Boss, Annick Evrard
Chez Casterman

Auteur

Matthew Rosenberg, Tyler Boss, Annick Evrard

Editeur

Casterman

Genre

Science-fiction

C'est où, le plus loin d'ici ? Tome 1

Matthew Rosenberg, Tyler Boss trad. Annick Evrard

Paru le 27/08/2025

272 pages

Casterman

25,95 €

9782203242319
