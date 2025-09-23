Inscription
#Imaginaire

Fahrenheit 451

Victor Santos, Ray Bradbury, Jacques Fuentealba

Guy Montag est pompier. Son rôle, c'est de bruler les derniers livres qui restent, car ils ont été interdits. Mais sa rencontre avec une petite fille, Clarisse, va le faire vaciller dans ses convictions. Et si les livres n'étaient pas aussi dangereux qu'on le dit ? Et si c'était même le contraire ? Le soir chez lui, il retrouve sa femme, qui passe ses journées à regarder les écrans de télé accrochés aux murs de leur maison... Fahrenheit 451 est un livre magistral et essentiel de la science-fiction. Ecrit par Ray Bradbury et publié en 1953, il est un titre précieux pour l'humanité. L'auteur espagnol Victor Santos en propose une adaptation BD somptueuse...

