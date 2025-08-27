La disparue du boulevard Voltaire

Paris, 1907. Albert arpente les rues du XIe arrondissement dans un état de panique absolue. Marthe, la fillette de 12 ans qu'il accompagnait à un spectacle de music-hall à Ba-Ta-Clan s'est évaporée. Albert et Marissi, la mère de la petite, se rendent au commissariat pour signaler la disparition. Fugue, rapt, mauvaise rencontre, accident... le mystère est total pour le scrupuleux commissaire Georges Hacquart et les limiers de la Sûreté chargés de l'affaire. Alors qu'une réforme judiciaire prévoyant l'abolition de la peine de mort est en cours, l'enquête piétine et l'opinion publique gronde. Alimenté par les révélations de journalistes peu scrupuleux, le feuilleton de cette disparition va tenir la France en haleine pendant plusieurs semaines... jusqu'à son dénouement final.