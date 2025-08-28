Inscription
#Imaginaire

Vespéral

Claude Mamier, Ed Crocker

Votre existence dépend du sang que vous buvez. A Vespéral, les immortels vivaient en paix. Quand les Gris sont arrivés, tout a changé. Forcés de fuir leur cité ancestrale, les vampires se sont réfugiés à Aurore. Incapables d'en sortir à cause de ces êtres et de leurs armes redoutables, leur seul salut se trouve dans les castes et le sang. Sam est servante au palais, mais elle rêve de bien plus. Quand le jeune Prince est retrouvé mort à l'extérieur du mur, tous les esprits s'échauffent. S'agit-il d'un complot ou d'un malheureux accident ? La vérité se trouve quelque part... et Sam, habituée des bibliothèques secrètes et des recoins sombres, pourrait bien être la seule à pouvoir la trouver. Assistée d'un sorcier sans pouvoirs, d'une noble rebelle et de sa mystérieuse servante, d'un Quanta légèrement alcoolique et d'une louve légendaire, elle va s'atteler à l'ambitieuse tâche de dévoiler les machinations et les secrets de la haute société des vampires... Au prix du sang, s'il le faut. Traduit de l'anglais par Claude Mamier

Chez De Saxus

Auteur

Claude Mamier, Ed Crocker

Editeur

De Saxus

Genre

Fantasy

Vespéral

Ed Crocker trad. Claude Mamier

Paru le 27/08/2025

480 pages

De Saxus

26,90 €

9782378767549
