De la bêtise artificielle

Anne Alombert

L'intelligence artificielle n'existe pas, c'est la bêtise artificielle qui caractérise notre époque. La simulation des capacités expressives - écrire, parler, créer - conduit à leur prolétarisation. Nous sommes désormais confrontés à l'automatisation du langage et à la disruption des relations. A l'ère des IA génératives, il est essentiel de saisir l'idéologie des entreprises qui s'approprient ces technologies, leurs modèles économiques et leurs conséquences politiques. Mais il est impossible d'opposer machines et humains. Au contraire, nous devons interroger leur co-évolution pour comprendre les effets des automates algorithmiques sur nos esprits, nos cultures et nos sociétés. Ainsi nous pourrons les mettre au service de l'intelligence collective et de la contribution.

Par Anne Alombert
Chez Editions Allia

Auteur

Anne Alombert

Editeur

Editions Allia

Genre

Notions

De la bêtise artificielle

Anne Alombert

Paru le 02/09/2025

176 pages

Editions Allia

8,50 €

