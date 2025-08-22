Inscription
La rédemption par le péché

Gershom Scholem, Catherine Helman

En se proclamant Messie en 1648, Sabbataï Tsevi suscita un mouvement majeur dans l'ensemble de la population juive. Selon lui, c'est à l'homme lui-même de précipiter la rédemption, en plongeant dans le mal, pour en extraire les étincelles divines. Cette "rédemption par le péché" commande d'aller contre les lois du judaïsme en commettant des "actes étranges" : transgressions, blasphèmes... Inquiets d'une révolte, les Ottomans capturent Tsevi, qui se convertit à l'islam. Ce sacrilège ultime mène à la désintégration du mouvement, divisé dans l'interprétation de son geste. Gershom Scholem retrace l'épopée de cette figure mystique et politique qui aura ébranlé l'Europe et le Proche-Orient du XVIIe siècle.

