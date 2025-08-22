Tu cherches quoi ?

"Les lieux de drague, en France, on en compte presque autant que de supermarchés. " L'arrière d'une zone commerciale, une aire de repos, la lisière d'une forêt. L'auteur nous emmène dans ces territoires aussi nombreux que refoulés. Les témoignages de ceux qui s'adressent à lui, sans jamais qu'il n'apparaisse, se succèdent et fascinent. Brefs, subjectifs, crus. Chaque chapitre porte le nom d'un narrateur. Chacun y raconte sa pratique des lieux, son initiation, au travers des peurs, de l'excitation, des sensations contradictoires et des imaginaires. Hommes mariés, homos, hétéros de tous milieux et toutes origines, ils dépassent les catégories et les injonctions pour explorer leurs fantasmes, faire des rencontres, sortir du quotidien. Et devenir, pour quelques minutes, quelqu'un d'autre.