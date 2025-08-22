Inscription
Tu cherches quoi ?

Adrien Le Bot

ActuaLitté
"Les lieux de drague, en France, on en compte presque autant que de supermarchés. " L'arrière d'une zone commerciale, une aire de repos, la lisière d'une forêt. L'auteur nous emmène dans ces territoires aussi nombreux que refoulés. Les témoignages de ceux qui s'adressent à lui, sans jamais qu'il n'apparaisse, se succèdent et fascinent. Brefs, subjectifs, crus. Chaque chapitre porte le nom d'un narrateur. Chacun y raconte sa pratique des lieux, son initiation, au travers des peurs, de l'excitation, des sensations contradictoires et des imaginaires. Hommes mariés, homos, hétéros de tous milieux et toutes origines, ils dépassent les catégories et les injonctions pour explorer leurs fantasmes, faire des rencontres, sortir du quotidien. Et devenir, pour quelques minutes, quelqu'un d'autre.

Par Adrien Le Bot
Chez Editions Allia

|

Auteur

Adrien Le Bot

Editeur

Editions Allia

Genre

Littérature française

Tu cherches quoi ?

Adrien Le Bot

Paru le 22/08/2025

125 pages

Editions Allia

10,00 €

9791030431766
