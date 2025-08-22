Inscription
#Roman étranger

L’invitée surprise

Marie Chivot-Buhler, Alison Espach

ActuaLitté
"L'hôtel est exactement comme l'espérait Phoebe. Dressé au bord de la falaise, il semble l'attendre patiemment. Elle ne voit pas l'océan derrière l'édifice, mais elle sait qu'il est là, de la même façon qu'elle sentait la présence de son mari, en train de taper son livre dans son bureau, chaque fois qu'elle se garait devant la maison. L'amour était un fil invisible qui les connectait en permanence". Cet hôtel, le Cornwall Inn, Phoebe en a rêvé avec son mari. Mais elle est seule quand elle descend du taxi, sans bagages, dans la magnifique robe de soie vert émeraude qu'elle n'a jamais osé porter. Si elle a vécu sans éclat, elle mourra avec panache. Tout est prévu, de la promenade sur la plage au coucher du soleil au plateau de fruits de mer, en passant par la crème brûlée et la boîte de comprimés... Tout, sauf un détail : l'hôtel est entièrement réservé pour un mariage grandiose, une semaine de festivités. Et la mariée ne laissera personne gâcher son grand jour. Avec L'Invitée surprise, Alison Espach signe un roman sensible et fascinant à l'humour piquant qui nous plonge dans la psyché d'une femme sur le fil du rasoir. ELU MEILLEUR ROMAN 2024 PAR LES LECTEURS DE GOODREADS Alison Espach est professeure de Creative Writing à l'université Providence dans le Rhode Island. L'Invitée surprise est son premier roman traduit en français. Véritable phénomène à l'étranger, il a été élu meilleur roman par les lecteurs de Goodreads en 2024. Il est en cours de traduction dans 26 pays et sera adapté prochainement au cinéma. Traduit de l'anglais par Marie Chivot-Buhler

Par Marie Chivot-Buhler, Alison Espach
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Marie Chivot-Buhler, Alison Espach

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature anglo-saxonne

L’invitée surprise

Alison Espach trad. Marie Chivot-Buhler

Paru le 22/08/2025

588 pages

Charleston éditions

22,90 €

ActuaLitté
9782385294540
