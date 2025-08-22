Kalindra, 13 ans, porte un prénom inventé par sa mère, Coco, qui l'élève seule. Un mélange de noms indiens avec des significations aussi pesantes que "gentille fille" et "splendeur" . Pas facile pour s'intégrer dans le très élitiste 7e arrondissement de Paris, où elles ont récemment emménagé dans un petit deux-pièces. Et encore moins lorsque Coco se pointe à la sortie du collège avec ses cheveux blond platine, seins et lèvres refaits, pour l'emmener faire le tour de la capitale en Ferrari, ou draguer les pères d'élèves. Kalindra, elle, n'a jamais connu le sien, mais elle espère bien le rencontrer un jour. Quand elle apprend qu'il n'existe pas, qu'elle serait née d'un don, d'une paillette, tout s'effondre. Comment se construire quand on ne connaît pas ses origines ? Et comment vivre aux côtés de cette mère qui ne cesse de fuir ses responsabilités ? Avec ce premier roman à la plume acérée et drôle, Pauline Liétar explore une relation mère-fille tantôt tendre, tantôt cruelle, où l'amour triomphe toujours. "Le portrait d'une mère dépassée, borderline et terriblement attendrissante. J'ai adoré ce roman". Marie, de @lucioleinbooks Pauline Liétar est journaliste, scénariste et réalisatrice de documentaires pour la télévision. Autrice d'un essai intitulé ONU : la grande imposture (Albin Michel, 2017), elle publie chez Charleston son premier roman, Paillettes.