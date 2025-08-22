Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman étranger

Le pacte des baleines

Mireille Vignol, Witi Ihimaera

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il faut le talent, l'humour et la respectabilité irrévérencieuse du grand écrivain mâori Witi Ihimaera pour savamment mêler les mythes créateurs polynésiens à un grand voyage de pirogues traditionnelles et à un défilé de mammifères truculents, humains et marins. Nous retrouvons la baleine tatouée, désormais sénile, que seul le descendant du chevaucheur mythique peut extraire d'Antarctique... De cette quête résulte un roman d'aventures, un conte écologique, un récit édifiant, une navigation aux étoiles qui oscille entre le réel et l'irréel. Witi Ihimaera s'amuse - et nous amuse -, car il a l'art d'aborder les grands sujets écologiques et métaphysiques avec humour et, comme il l'avoue, un coup de pouce de I'IA (Intelligence Ancestrale). Suite haletante à La Baleine tatouée, près de quarante ans après la sortie du grand classique néo-zélandais en anglais, le roman est aussi un puissant message d'espoir.

Par Mireille Vignol, Witi Ihimaera
Chez Au Vent des Iles

|

Auteur

Mireille Vignol, Witi Ihimaera

Editeur

Au Vent des Iles

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Le pacte des baleines par Mireille Vignol, Witi Ihimaera

Commenter ce livre

 

Le pacte des baleines

Witi Ihimaera trad. Mireille Vignol

Paru le 22/08/2025

272 pages

Au Vent des Iles

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782367345789
9782367345789
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.