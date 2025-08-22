Le pacte des baleines

Il faut le talent, l'humour et la respectabilité irrévérencieuse du grand écrivain mâori Witi Ihimaera pour savamment mêler les mythes créateurs polynésiens à un grand voyage de pirogues traditionnelles et à un défilé de mammifères truculents, humains et marins. Nous retrouvons la baleine tatouée, désormais sénile, que seul le descendant du chevaucheur mythique peut extraire d'Antarctique... De cette quête résulte un roman d'aventures, un conte écologique, un récit édifiant, une navigation aux étoiles qui oscille entre le réel et l'irréel. Witi Ihimaera s'amuse - et nous amuse -, car il a l'art d'aborder les grands sujets écologiques et métaphysiques avec humour et, comme il l'avoue, un coup de pouce de I'IA (Intelligence Ancestrale). Suite haletante à La Baleine tatouée, près de quarante ans après la sortie du grand classique néo-zélandais en anglais, le roman est aussi un puissant message d'espoir.