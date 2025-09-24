Inscription
L'illusion d'un monde commun

Antoine Lilti

Au XVIII ? siècle, les Européens explorent le Pacifique et rencontrent les îles de la Polynésie. Cette histoire a maintes fois été racontée. Sait-on en revanche que des Tahitiens se sont embarqués avec Bougainville et Cook, que certains ont séjourné à Paris et à Londres, que d'autres ont conduit les Anglais en Nouvelle-Zélande ou ont suivi les Espagnols au Pérou ? Ahutoru, Mai, Pautu, Tupaia, Hitihiti étaient leurs noms. Dans ce livre novateur et passionnant, Antoine Lilti raconte leurs voyages, leurs espérances et leurs désillusions, mais aussi la curiosité qu'ils ont suscitée en Europe, parfois sincère et souvent vaine. Il montre comment les auteurs et les publics des Lumières réagissent à cette confrontation avec l'altérité culturelle. Tandis que se dessinent les ambitions impériales des puissances européennes, l'idéal de la civilisation est soumis à la critique, les Tahitiens devenant les acteurs et les objets de cette histoire. Lorsque l'intérêt faiblit et que les malentendus s'accumulent, la fiction prend le relais pour entretenir l'illusion d'un monde commun.

Par Antoine Lilti
Chez Flammarion

Auteur

Antoine Lilti

Editeur

Flammarion

Genre

XVIIIe siècle

L'illusion d'un monde commun

Antoine Lilti

Paru le 24/09/2025

364 pages

Flammarion

23,90 €

9782080496294
