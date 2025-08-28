Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

N'invite pas la forêt à entrer

Emilie Chiron, C. G. Drews

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il était une fois un garçon qui se planta un couteau dans la poitrine et se l'ouvrit... Timide et réservé, Andrew Perrault a toujours trouvé refuge dans l'inquiétante forêt derrière son école et dans les contes macabres qu'il écrit. Ses seuls amis sont Dove, sa soeur jumelle, et Thomas, un garçon sauvage au sourire piquant comme des épines et aux cheveux roux comme des feuilles mortes. Mais le jour de leur rentrée en dernière année, tout a changé. Dove et Thomas sont distants, et les parents de ce dernier ont mystérieusement disparu. Alors que tous soupçonnent son ami d'être un assassin, Andrew sent que quelque chose de sombre est à l'oeuvre. Quelque chose qui hante la forêt. Quelque chose qui a soif de sang. Traduit de l'anglais par Emilie Chiron "Une lecture obsédante. ' Trang Thanh Tran, autrice de She Is a Haunting "Parfait pour tous les lecteurs et lectrices qui se sont jetés dans la gueule acérée des contes de fées et qui s'y sont sentis comme à la maison. ' Andrew Joseph White, auteur de Nous sommes l'Apocalypse Best-seller du New York Times Finaliste du Book Choice Awards de Goodreads Meilleur livre de 2024 par Barnes & Nobles Lauréat du prix Barnes & Nobles Young Adult 2025

Par Emilie Chiron, C. G. Drews
Chez De Saxus

|

Auteur

Emilie Chiron, C. G. Drews

Editeur

De Saxus

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur N'invite pas la forêt à entrer par Emilie Chiron, C. G. Drews

Commenter ce livre

 

N'invite pas la forêt à entrer

C. G. Drews trad. Emilie Chiron

Paru le 28/08/2025

320 pages

De Saxus

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378767389
9782378767389
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.