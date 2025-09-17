Inscription
#Album jeunesse

Tristan et l'ennui avec les pissenlits

Valérie Picard, Audrey Malo

ActuaLitté
Seul parmi les pissenlits, Tristan s'ennuie profondément, jusqu'à ce qu'un énorme serpent surgisse et l'avale, l'entraînant dans un voyage au coeur des émotions. Tristesse, amour, peur, joie, colère : propulsé d'un lieu à l'autre, Tristan découvre un monde haut en couleur où chaque émotion est un spectre à explorer. Entre rencontres surprenantes et découvertes bouleversantes, il en voit de toutes les couleurs. Trouvera-t-il le chemin du retour ou restera-t-il prisonnier de cet univers émotif ? Un album ludique, parfait pour les sensibles et hypersensibles.

Par Valérie Picard, Audrey Malo
Chez Monsieur Ed

Auteur

Valérie Picard, Audrey Malo

Editeur

Monsieur Ed

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Tristan et l'ennui avec les pissenlits

Valérie Picard, Audrey Malo

Paru le 17/09/2025

48 pages

Monsieur Ed

19,00 €

ActuaLitté
9782924663226
