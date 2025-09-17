Tristan et l'ennui avec les pissenlits

Seul parmi les pissenlits, Tristan s'ennuie profondément, jusqu'à ce qu'un énorme serpent surgisse et l'avale, l'entraînant dans un voyage au coeur des émotions. Tristesse, amour, peur, joie, colère : propulsé d'un lieu à l'autre, Tristan découvre un monde haut en couleur où chaque émotion est un spectre à explorer. Entre rencontres surprenantes et découvertes bouleversantes, il en voit de toutes les couleurs. Trouvera-t-il le chemin du retour ou restera-t-il prisonnier de cet univers émotif ? Un album ludique, parfait pour les sensibles et hypersensibles.