Votez pour Lepire

Régis Lepire est convaincu qu'il devrait être le chef. Après tout, c'est lui le MEILLEUR. En quoi ? Eh bien en tout ! C'est aussi lui le plus brave. Et le plus ingénieux. Tu vois bien que sa supériorité fait de lui un chef naturel, non ? Alors tu vas voter pour lui, oui ? Sous forme de campagne électorale, Régis Lepire nous prouve plutôt qu'il porte bien son nom de famille. Un livre qui ravira les jeunes et les moins jeunes en plus de faire sourire les gens qui comptent eux-mêmes un petit je-sais-tout dans leur entourage ! Un album parfait pour parler de politique.