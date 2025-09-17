Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

La plus haute branche

Emilie Leduc, Hélène de Blois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Perchée sur la plus haute branche d'un immense arbre, Elsa observe le monde et imagine l'origine de la Terre, autrefois peuplée de tigres à dents de sabre et de mammouths. Solide malgré ses cicatrices, cet arbre est son refuge et son ami. Elle y admire les animaux et rêve d'y construire une plateforme pour passer la nuit. Mais lorsque son père lui interdit d'y retourner, sa réponse bouleverse Elsa. Cet album explore un univers tendre et lumineux, tissant une histoire d'amitié, de perte et de renaissance, rappelant qu'avec le temps et la patience, tout est possible.

Par Emilie Leduc, Hélène de Blois
Chez Monsieur Ed

|

Auteur

Emilie Leduc, Hélène de Blois

Editeur

Monsieur Ed

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La plus haute branche par Emilie Leduc, Hélène de Blois

Commenter ce livre

 

La plus haute branche

Emilie Leduc, Hélène de Blois

Paru le 17/09/2025

40 pages

Monsieur Ed

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782924663233
9782924663233
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.