Perchée sur la plus haute branche d'un immense arbre, Elsa observe le monde et imagine l'origine de la Terre, autrefois peuplée de tigres à dents de sabre et de mammouths. Solide malgré ses cicatrices, cet arbre est son refuge et son ami. Elle y admire les animaux et rêve d'y construire une plateforme pour passer la nuit. Mais lorsque son père lui interdit d'y retourner, sa réponse bouleverse Elsa. Cet album explore un univers tendre et lumineux, tissant une histoire d'amitié, de perte et de renaissance, rappelant qu'avec le temps et la patience, tout est possible.