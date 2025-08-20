Quand son père, malade, le presse d'écrire sur son ancêtre Louis, capitaine des hussards fauché en 1914 dans une charge de cavalerie, Thibault de Montaigu ne sait pas encore quel secret de famille cache cette mort héroïque. Ni pourquoi elle résonne étrangement avec le destin de son propre père, qui décline de jour en jour. La course contre la montre qu'il engage alors pour remonter le passé se mue en une enquête bouleversante où se succèdent personnages proustiens et veuves de guerre, amants flamboyants et épouses délaissées. Au fil de cette épopée familiale, Thibault de Montaigu explore les mystères de la psychogénéalogie : comment les drames d'hier façonnent nos vies d'aujourd'hui - et comment trouver le coeur de s'en libérer pour redevenir maître de son destin.