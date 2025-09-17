La soupe au lait

Dans la forêt du Grand Saule, se cache une maisonnette où vit Cécil, un squelette timide et grognon. Solitaire par choix, il passe ses journées à polir ses objets, aligner ses cuillères et cuisiner sa célèbre, mais peu appétissante, soupe au lait. Sa routine bien réglée est bouleversée lorsqu'Alice, une inconnue, surgit pour lui raconter des histoires. Peu à peu, une amitié naît, permettant à Cécil d'ouvrir son coeur et de découvrir en lui une étincelle oubliée. Cet album célèbre l'imaginaire, les livres, l'amitié et le lâcher-prise, tout en rendant hommage aux grands auteurs classiques.