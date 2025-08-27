Inscription
#Roman étranger

Soft Core

Brittany Newell

ActuaLitté
Jambes élancées. Cheveux châtain. Coeur malléable. A vingt-sept ans, Ruth vit toujours chez son ex-compagnon Dino, un dealeur fantaisiste avec un penchant pour la lingerie fine. Son quotidien ? Regarder la télévision et compter ses espoirs déçus. Quand elle commence à se produire dans un strip-club, la jeune femme se change en Baby, une danseuse intrépide dont le physique quelconque attire les gros bras de la finance comme les zonards du coin. Plongée dans un monde de lap dances et de fantasmes opaques, sa vie semble enfin commencer - puis Dino disparaît, et sa dernière attache s'envole. Paraphilies, strip-tease, BDSM : évocation suave des marges américaines et du travail du sexe, Soft Core pose la question de l'identité dans un monde toujours plus indéchiffrable. Comment être soi-même quand on n'est que le fantasme d'autrui ? Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Diniz Galhos Brittany Newell est écrivaine et performeuse. Elle vit à San Francisco, où elle travaille comme maîtresse domina. Soft Core est son deuxième roman.

Par Brittany Newell
Chez Fayard

|

Auteur

Brittany Newell

Editeur

Fayard

Genre

Littérature anglo-saxonne

Soft Core

Brittany Newell

Paru le 27/08/2025

304 pages

Fayard

24,00 €

ActuaLitté
9782213731544
© Notice établie par ORB
