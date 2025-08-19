Inscription
#Roman étranger

Le grand magasin des rêves

Miye Lee, Kyungran Choi, Pierre Bisiou

Cela fait un an que Penny a franchi pour la première fois les portes du Grand Magasin des Rêves, cet univers fabuleux où les dormeurs viennent chaque nuit choisir les rêves qu'ils désirent vivre. Dans le "quartier des compagnies" , les producteurs inventent sans relâche des rêves qui ressembleraient à une forêt tropicale, qui auraient l'odeur du riz cuit ou encore la couleur du bleu de la nuit : rêves primés ou rêves en solde, rêves de souvenirs, rêves de sieste ; ils sont tous de véritables créations artistiques. Penny découvre aussi le Service des Réclamations auquel s'adressent les rêveurs insatisfaits car certains ont cessé tout bonnement de se rendre au Grand Magasin des Rêves. Comment expliquer que certains dormeurs ne reviennent jamais ? Penny va lever le voile sur les aspirations secrètes des rêveurs en quête d'expériences immersives fabuleuses et surtout de sens à leur vie. Car s'il est vrai que le rêve permet de s'évader, il permet aussi de s'émanciper. Il réconcilie le dormeur avec lui-même en lui permettant de retrouver sa propre voix, parfois de manière imprévue. Et donne au lecteur la liberté de rêver.

Par Miye Lee, Kyungran Choi, Pierre Bisiou
Chez Philippe Picquier

|

Auteur

Miye Lee, Kyungran Choi, Pierre Bisiou

Editeur

Philippe Picquier

Genre

Littérature coréenne

Le grand magasin des rêves

Miye Lee trad. Kyungran Choi, Pierre Bisiou

Paru le 22/08/2025

324 pages

Philippe Picquier

22,00 €

9782809717167
