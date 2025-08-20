Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Mettre au monde

Cloé Korman

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Mettre au monde, c'est le métier de Jill, sage-femme dans un hôpital de la banlieue parisienne. Ne pas mettre au monde, c'est le sujet de Marguerite, chercheuse à l'université, qui étudie l'histoire des avortements illégaux et prépare un colloque sur la loi Veil. Tandis que Jill enchaîne les gardes de nuit sous tension, danse frénétique et fascinante avec la vie à l'état le plus pur, Marguerite, elle, navigue entre ses amants avec liberté et tombe accidentellement enceinte à 40 ans passés de l'un d'eux, mais lequel ? Dans une langue puissante et charnelle, Cloé Korman nous offre un roman qui s'empare de l'histoire des femmes, entre hier et aujourd'hui, de leurs corps de filles, de mères et d'amantes, des corps joyeux ou malmenés, traversés de mille vies et occupés, aussi, à la donner.

Par Cloé Korman
Chez Flammarion

|

Auteur

Cloé Korman

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Mettre au monde par Cloé Korman

Commenter ce livre

 

Mettre au monde

Cloé Korman

Paru le 20/08/2025

270 pages

Flammarion

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080435064
9782080435064
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.