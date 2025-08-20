Mettre au monde, c'est le métier de Jill, sage-femme dans un hôpital de la banlieue parisienne. Ne pas mettre au monde, c'est le sujet de Marguerite, chercheuse à l'université, qui étudie l'histoire des avortements illégaux et prépare un colloque sur la loi Veil. Tandis que Jill enchaîne les gardes de nuit sous tension, danse frénétique et fascinante avec la vie à l'état le plus pur, Marguerite, elle, navigue entre ses amants avec liberté et tombe accidentellement enceinte à 40 ans passés de l'un d'eux, mais lequel ? Dans une langue puissante et charnelle, Cloé Korman nous offre un roman qui s'empare de l'histoire des femmes, entre hier et aujourd'hui, de leurs corps de filles, de mères et d'amantes, des corps joyeux ou malmenés, traversés de mille vies et occupés, aussi, à la donner.