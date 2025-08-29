Inscription
#Roman francophone

Les Fantômes de l'île de Peleliu

Bruno Cabanes

ActuaLitté
Peleliu, petite île de Micronésie, est aujourd’hui presque inconnue. Elle reste hantée par l’une des pires batailles qui opposa le Japon et les États-Unis durant la guerre du Pacifique, à l’automne 1944.
Dans les pas de Eugene B. Sledge, jeune Marine déployé sur l’île à l’âge de vingt ans, Bruno Cabanes y a fait plusieurs voyages, a parcouru ses paysages de jungle et ses réseaux de grottes, pour remonter le temps. Les strates historiques forment une sorte de palimpseste composé de voyages de découvertes, d’enquêtes ethnologiques, de colonisations successives... On y croise un prince palauan mort de la variole à Londres en 1784, des travailleurs de force chinois et coréens, des pilleurs d’art premier et des collectionneurs d’oiseaux.
Entre rêverie, érudition et enquête, regroupant des impressions de voyage, des témoignages, des archives mais aussi des découvertes de terrain, ce récit captivant révèle Peleliu dans tout son mystère, dont la résonance métaphorique emporte le lecteur.

Bruno Cabanes a fait quatre voyages à Peleliu et au Japon entre 2017 et 2024. Titulaire de la chaire Donald et Mary Dunn d’histoire de la guerre à l’Université d’État de l’Ohio après avoir enseigné à Yale, auteur de plusieurs ouvrages au Seuil, il vit aux États-Unis.

Par Bruno Cabanes
Chez Seuil

|

Auteur

Bruno Cabanes

Editeur

Seuil

Genre

Littérature française

ActuaLitté
9782021600162
