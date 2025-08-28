Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Beaux livres

Comédie musicale

Alain Masson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec éclat, la comédie musicale états-unienne incarne et justifie l'artifice de Hollywood. Pénétrer dans son intimité, tel est le but de cet opus. Avec ses coutumes et ses légendes, sa frivolité et sa morale, sa passion des corps et son goût de l'espace, pendant trente ans, le musical fut un monde. Il fallait examiner sa genèse, ses lois et sa fin, décrire ses régions, Warner, MGM ou Fox, mais aussi découvrir son unité et son sens. Cet ouvrage fondateur, indispensable à tout cinéphile, entreprend une analyse du genre, tantôt en définissant son fonctionnement, son évolution, ses règles et ses mythes, tantôt en détaillant un film, une séquence ou une présence charnelle, comme celles de Fred Astaire, Gene Kelly ou Cyd Charisse. De West Side Story à Chantons sous la pluie, Alain Masson nous offre à revivre un incomparable bonheur cinématographique. Cet ouvrage, précédemment paru chez Stock, est le deuxième livre de la collection poche des éditions Marest, "Marest bis" .

Par Alain Masson
Chez Marest éditions

|

Auteur

Alain Masson

Editeur

Marest éditions

Genre

Histoire du cinéma

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Comédie musicale par Alain Masson

Commenter ce livre

 

Comédie musicale

Alain Masson

Paru le 28/08/2025

440 pages

Marest éditions

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791096535712
9791096535712
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.