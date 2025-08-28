Avec éclat, la comédie musicale états-unienne incarne et justifie l'artifice de Hollywood. Pénétrer dans son intimité, tel est le but de cet opus. Avec ses coutumes et ses légendes, sa frivolité et sa morale, sa passion des corps et son goût de l'espace, pendant trente ans, le musical fut un monde. Il fallait examiner sa genèse, ses lois et sa fin, décrire ses régions, Warner, MGM ou Fox, mais aussi découvrir son unité et son sens. Cet ouvrage fondateur, indispensable à tout cinéphile, entreprend une analyse du genre, tantôt en définissant son fonctionnement, son évolution, ses règles et ses mythes, tantôt en détaillant un film, une séquence ou une présence charnelle, comme celles de Fred Astaire, Gene Kelly ou Cyd Charisse. De West Side Story à Chantons sous la pluie, Alain Masson nous offre à revivre un incomparable bonheur cinématographique. Cet ouvrage, précédemment paru chez Stock, est le deuxième livre de la collection poche des éditions Marest, "Marest bis" .