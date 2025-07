La persévérance expliquée aux minis est un outil d’accompagnement amusant et interactif conçu pour aider les tout-petits à cultiver un état d’esprit de croissance et à valoriser la résilience et la persévérance dans les situations difficiles. L’objectif est de leur enseigner qu’ils peuvent trouver en eux la force de composer avec les petits et les grands défis de la vie!