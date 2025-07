Les secrets expliqués aux minis - Album psychoéducatif pour aborder les sujets importants

Les secrets expliqués aux minis est un outil d’accompagnement coloré et interactif conçu pour aider les tout-petits à comprendre la différence entre les surprises qui font plaisir et qui seront éventuellement dévoilées, et les secrets qui peuvent parfois être lourds à porter. L’objectif est d’enseigner aux jeunes lecteurs qu’ils doivent révéler les secrets qui leur pèsent ou qui leur font vivre de l’inconfort.