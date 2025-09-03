Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Crush, collège & switch magique

Sophie Lecoq, Lynn Painter

Le jour de la rentrée, Emma 12 ans, s'amuse à faire un petit rituel magique avec ses meilleures amies. Oui, mais la magie, c'est plus compliqué qu'il n'y parait... Tandis que ses amies commencent à voir leurs rêves se réaliser - beauté, confiance, popularité -, Emma attend un miracle qui ne vient pas. Et il y a comme un couac, ou plutôt un " switch magique " . Le souhait d'Emma semble avoir été transféré à Jackson, un garçon de sa classe, qui a grandi de 15 cm dans la nuit... Emma va découvrir peu à peu que son destin est bouleversé par les voeux que Jackson a faits en secret. Entre fous rires, quiproquos magiques et disputes avec ses meilleures amies, Emma va de surprise en surprise. Alors qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir compter Jackson parmi ses alliés, les deux nouveaux amis vont s'allier pour inverser démêler les sorts. Elle découvre que l'important ce ne sont pas que les voeux soient exaucés, mais ce sont les liens d'amitié qu'elle a créé et les personnes qui nous soutiennent. Et si le plus grand souhait d'Emma n'était pas celui qu'elle croyait ?

Par Sophie Lecoq, Lynn Painter
Chez Larousse

|

Auteur

Sophie Lecoq, Lynn Painter

Editeur

Larousse

Genre

Romans, témoignages & Co

Crush, collège & switch magique

Lynn Painter trad. Sophie Lecoq

Paru le 03/09/2025

352 pages

Larousse

13,99 €

9782036079915
© Notice établie par ORB
