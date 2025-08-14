Traverser les montagnes et venir naître ici

Un roman poignant et lumineux qui raconte le deuil, la solidarité et l'espoir Astrid a tout perdu. A quarante ans, plus rien ne la retient, alors elle part. Elle achète sans l'avoir visitée une maison isolée dans la région montagneuse et sauvage du Mercantour. Parmi ses bagages, un carton marqué d'une croix rouge, ce qu'il lui reste de sa vie passée. Soraya a tout laissé derrière elle. Sa Syrie natale, sa famille, ses amis, son insouciance. Elle traverse la montagne pour rejoindre la frontière française en se cachant de la police. Dans son ventre, une vie qu'elle déteste grandit. Deux douleurs indicibles vont se rencontrer et s'apprivoiser. " Un livre bouleversant d'humanité. " Libération " Lumineux et plein de poésie. " France Info " La chronique bouleversante des tentatives de reconstruction de deux femmes se double d'un thriller à la tension croissante et d'un plaidoyer intime pour la solidarité. " La Croix