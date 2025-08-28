Inscription
Les corps à l'abandon selon Camille Claudel

Olivia Bianchi

ActuaLitté
En 1890, lorsqu’elle débute les premières ébauches de L’Âge mûr, affectée par sa relation avec Rodin, Camille Claudel est au summum de sa créativité et ne manifeste aucun trouble mental. Seul son caractère impétueux et rebelle contraste fortement avec celui des femmes de la Troisième République.

Originale dans son œuvre et excentrique dans sa vie, mue par un esprit de révolte de plus en plus exalté contre Rodin et sa compagne Rose Beuret qu’il refuse de quitter, Camille engage ses forces dans la réalisation d’une seconde version en plâtre de L’Âge mûr. Prétexte allégorique du temps qui passe, elle révèle sans ambiguïté sa nature autobiographique et sa thématique adultérine.

Son caractère provocateur et outrageux, entrainera sa disgrâce dans le milieu artistique et l’isolera de ses proches.

L’Âge mûr tient une place centrale dans la vie de Camille Claudel. Ce groupe de trois figures, sur lequel elle avait placé ses espoirs et misé sa carrière, entrainera chez elle une psychose paranoïaque qui lui vaudra de finir ses jours dans une maison d’aliénés près d’Avignon, après trente années de placement forcé.

Par Olivia Bianchi
Ateliers Henry Dougier

Auteur

Olivia Bianchi

Editeur

Ateliers Henry Dougier

Genre

Ecrits sur l'art

Les corps à l'abandon selon Camille Claudel

Olivia Bianchi

Paru le 28/08/2025

Ateliers Henry Dougier

14,90 €

9791031206479
