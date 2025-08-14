Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

A retardement

Franck Thilliez, Jean-Marc Coudert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand on bascule dans la folie, il est souvent trop tard ! Unité pour malades difficiles de Chambly. Un nouveau patient est accueilli. Délirant, sans papiers, inapte à la garde à vue, celui-ci a poussé sans raison un passager sur les rails et prétend " fuir des vers ". Seine-Saint-Denis, à cinquante kilomètres de là. Sharko et son équipe découvrent le corps d'un quinquagénaire sauvagement assassiné dans son lit. Chez lui, aucune empreinte digitale ni trace d'ADN, pas même les siennes. Qui sont ces deux hommes ? Quelles sont leurs histoires ?

Par Franck Thilliez, Jean-Marc Coudert
Chez Lizzie

|

Auteur

Franck Thilliez, Jean-Marc Coudert

Editeur

Lizzie

Genre

CD K7 Littérature

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A retardement par Franck Thilliez, Jean-Marc Coudert

Commenter ce livre

 

A retardement

Franck Thilliez

Paru le 14/08/2025

456 pages

Lizzie

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036642654
9791036642654
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler” La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.