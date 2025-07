C'est une chance inespérée pour Millie d'avoir décroché un nouveau travail. Chez les Garrick, un couple fortuné qui possède un somptueux appartement avec vue sur New York, elle fait le ménage et prépare les repas dans la magnifique cuisine. Cela paraît trop beau pour être vrai. Et effectivement, la femme de ménage ne tarde pas à discerner quelques ombres au tableau... Son patron, Douglas Garrick, est d'humeur de plus en plus changeante. Et pourquoi sa femme Wendy reste-t-elle toujours enfermée dans la chambre d'amis ? Le jour où Millie découvre du sang sur une chemise de nuit, elle ne peut plus rester les bras croisés. Quelque chose se trame dans cette maison. Une situation à laquelle Millie n'est pas préparée et qui pourrait bien se retourner contre elle si elle continue de vouloir découvrir les secrets des autres...