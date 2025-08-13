Inscription
Sous les eaux d'Avalon

Michael Connelly, Damien Witecka, Robert Pépin

Pour retrouver un meurtrier, l'inspecteur Stilwell doit mener l'enquête, seul contre tous... Sur l'île paradisiaque de Santa Catalina, au large de Los Angeles, les journées sont calmes pour l'inspecteur Stilwell. Récemment débarqué de l'unité des Homicides du LAPD, il s'occupe essentiellement de cas de violences domestiques et d'ébriété sur la voie publique. La découverte du corps d'une jeune femme dans le port de la ville d'Avalon, enroulé dans une bâche et lesté, est donc un véritable choc, non seulement pour Stilwell, mais également pour les personnalités les plus notables de l'île, qui apprécient peu cette mauvaise publicité. En dépit des pressions publiques et des ordres de sa hiérarchie à Los Angeles, Stilwell va méthodiquement enquêter, et révéler des secrets que beaucoup auraient préféré voir rester engloutis sous les eaux d'Avalon à tout jamais. Interprétation humaine

Par Michael Connelly, Damien Witecka, Robert Pépin
Chez Audiolib

Auteur

Michael Connelly, Damien Witecka, Robert Pépin

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

Sous les eaux d'Avalon

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 13/08/2025

378 pages

Audiolib

26,50 €

9791035418984
