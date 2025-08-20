Inscription
#Roman francophone

Décrochages

Julien Fyot

ActuaLitté
J est un instituteur de CM2 apprécié de ses élèves et de ses collègues à l'école Turgot. Il savoure depuis peu le bonheur d'être père aux côtés de Tam, sa femme, et de Lola, leur fille. Mais l'arrivée de Brayan, un élève turbulent en grande difficulté, va mettre à rude épreuve ses convictions, tant professionnelles qu'intimes. Et quand Tom Langevin, élève dont la gentillesse n'a d'égale que l'intelligence, est retrouvé mort dans la cour de l'école, c'est l'inspecteur Millet, sur le point de partir à la retraite, qui est appelé à mener l'enquête. Entre tensions et révélations, la vérité finira-t-elle par éclater au grand jour ? Décrochages est un texte poignant sur le mal-être en milieu scolaire, la satire mordante d'un système à bout de souffle, une réflexion profonde sur la paternité et une enquête policière haletante. Ce premier roman audacieux captive par son intrigue aussi prenante qu'ingénieuse.

Par Julien Fyot
Chez Viviane Hamy

|

Auteur

Julien Fyot

Editeur

Viviane Hamy

Genre

Littérature française

Décrochages

Julien Fyot

Paru le 20/08/2025

368 pages

Viviane Hamy

21,90 €

9782381402246
