Dans la chambre 308 d’un petit hôpital de province, il y a deux patients : Greg, qui émerge. Les médecins du

grand centre sont, paraît-il, les meilleurs. Sauf que la chimio a foiré. Il s’est vu mourir. Alors remettre ça, il n’en est

pas question. Les heures qui vont suivre lui montreront que tout n’est pas si simple. Et Alphonse, un vieil homme au

cœur usé, qui se dit qu’il est bien temps pour lui de mourir.

Autour d’eux, pendant cette journée décisive, il y a tous les autres, parce qu’il passe toujours beaucoup de monde

dans une chambre d’hôpital : une dame du ménage qui pense à son homme tant aimé. Une toubib argentine,

convaincue que son rôle est de sauver les gens. Paul, le grand ami de Greg, qui n’en peut plus de le croire près

de mourir puis de le découvrir ressuscité. Une jeune fille étrange qui devine des présences que personne ne voit. Et

d’autres encore…

Et puis il y a les morts, les défunts de chacun. Ils tournent autour de la chambre 308, discrets, quasi imperceptibles.

N’empêche qu’ils s’entêtent à rester du côté des vivants.