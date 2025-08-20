Soins des plaies

Portée de main, concret et pratique ! L'expertise des infirmières en soins de plaies est aujourd'hui fondamentale et figure au premier plan des soins indispensables prodigués à des clientèles variées et parfois vulnérables. Dans un contexte où toutes les infirmières sont amenées à prendre en charge des personnes porteuses de plaies, il est nécessaire de les outiller adéquatement et de démystifier ces soins complexes. Cet ouvrage se distingue par sa rigueur, son alignement sur les pratiques exemplaires en soins de plaies, mais aussi par son esprit de synthèse, la clarté et la simplicité de ses explications. Ainsi, l'étudiante ou l'infirmière professionnelle va droit au but et apprend efficacement sur les situations probables qu'elle risque fort de rencontrer concrètement dans sa pratique.