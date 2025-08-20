Inscription
#Essais

Soins des plaies

Chantal Labrecque, Danielle Gilbert

ActuaLitté
Portée de main, concret et pratique ! L'expertise des infirmières en soins de plaies est aujourd'hui fondamentale et figure au premier plan des soins indispensables prodigués à des clientèles variées et parfois vulnérables. Dans un contexte où toutes les infirmières sont amenées à prendre en charge des personnes porteuses de plaies, il est nécessaire de les outiller adéquatement et de démystifier ces soins complexes. Cet ouvrage se distingue par sa rigueur, son alignement sur les pratiques exemplaires en soins de plaies, mais aussi par son esprit de synthèse, la clarté et la simplicité de ses explications. Ainsi, l'étudiante ou l'infirmière professionnelle va droit au but et apprend efficacement sur les situations probables qu'elle risque fort de rencontrer concrètement dans sa pratique.

Par Chantal Labrecque, Danielle Gilbert
Chez Chenelière Education

|

Auteur

Chantal Labrecque, Danielle Gilbert

Editeur

Chenelière Education

Genre

Secourisme

Soins des plaies

Chantal Labrecque, Danielle Gilbert

Paru le 14/08/2025

308 pages

Chenelière Education

47,00 €

