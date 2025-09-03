Inscription
En réunissant plus d'une trentaine de textes circonstanciels - conférences, préfaces, articles de journal, de magazine ou de mook -, ce recueil propose une mosaïque de réflexions qui, par leur sujet, leur ton, leur pertinence, leur actualité, "portent" bien haut la marque singulière d'une écrivaine qui a exploré sans répit et sans dépit les grandes questions de notre époque. Des thèmes fétiches y trouvent leur place naturelle, brûlants et enragés : création et procréation, violence masculine, identité, exil, prostitution. Mais aussi d'autres, plus directement politiques : changement climatique, extractivisme, pauvreté, prison... Devant chaque piège du conformisme, Nancy Huston démonte les hypocrisies ambiantes, sans jamais perdre son sens de l'humour... ni sa foi en l'amour.

Enragée, engagée

Nancy Huston

Paru le 03/09/2025

226 pages

Actes Sud Editions

23,50 €

9782330210083
© Notice établie par ORB
