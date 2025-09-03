Enragée, engagée

En réunissant plus d'une trentaine de textes circonstanciels - conférences, préfaces, articles de journal, de magazine ou de mook -, ce recueil propose une mosaïque de réflexions qui, par leur sujet, leur ton, leur pertinence, leur actualité, "portent" bien haut la marque singulière d'une écrivaine qui a exploré sans répit et sans dépit les grandes questions de notre époque. Des thèmes fétiches y trouvent leur place naturelle, brûlants et enragés : création et procréation, violence masculine, identité, exil, prostitution. Mais aussi d'autres, plus directement politiques : changement climatique, extractivisme, pauvreté, prison... Devant chaque piège du conformisme, Nancy Huston démonte les hypocrisies ambiantes, sans jamais perdre son sens de l'humour... ni sa foi en l'amour.