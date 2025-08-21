Ce pays qui n'aimait pas l'amour

Un secret de famille. Une vie de femme dans les "Terres de sang" Debora a dix-sept ans et adore la littérature. Elle quitte sa campagne natale pour s'installer à Kharkiv (1930), la capitale de la nouvelle République socialiste soviétique d'Ukraine, où elle rencontre Samuel, un jeune pilote de chasse en formation. Ils tombent amoureux, s'intègrent à l'élite culturelle émergente de l'Ukraine, mais, leur avenir tout tracé s'assombrit rapidement. La collectivisation des campagnes provoque une famine dévastatrice qu'accompagne une répression sanglante de Moscou. Samuel est arrêté et condamné à dix ans de travaux forcés, laissant Débora seule avec leur enfant. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate et que les armées nazies envahissent l'Ukraine, Débora est contrainte de renoncer à son identité, à sa religion et à l'homme qu'elle aime pour survivre et protéger sa famille. Un officier du KGB la convainc que Samuel est mort et lui demande sa main.