Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025

Ce pays qui n'aimait pas l'amour

Yaroslav Trofimov

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un secret de famille. Une vie de femme dans les "Terres de sang" Debora a dix-sept ans et adore la littérature. Elle quitte sa campagne natale pour s'installer à Kharkiv (1930), la capitale de la nouvelle République socialiste soviétique d'Ukraine, où elle rencontre Samuel, un jeune pilote de chasse en formation. Ils tombent amoureux, s'intègrent à l'élite culturelle émergente de l'Ukraine, mais, leur avenir tout tracé s'assombrit rapidement. La collectivisation des campagnes provoque une famine dévastatrice qu'accompagne une répression sanglante de Moscou. Samuel est arrêté et condamné à dix ans de travaux forcés, laissant Débora seule avec leur enfant. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate et que les armées nazies envahissent l'Ukraine, Débora est contrainte de renoncer à son identité, à sa religion et à l'homme qu'elle aime pour survivre et protéger sa famille. Un officier du KGB la convainc que Samuel est mort et lui demande sa main.

Par Yaroslav Trofimov
Chez Slatkine et Cie

|

Auteur

Yaroslav Trofimov

Editeur

Slatkine et Cie

Genre

littérature ukrainienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Ce pays qui n'aimait pas l'amour par Yaroslav Trofimov

Commenter ce livre

 

Ce pays qui n'aimait pas l'amour

Yaroslav Trofimov

Paru le 21/08/2025

524 pages

Slatkine et Cie

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889442706
9782889442706
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.