L'Atelier des Sorciers Tome 4 . Edition Grimoire

A l'Académie, les apprenties sorcières ont passé avec brio leur épreuve de rattrapage pour le deuxième examen. Mais dans la foulée, Coco se fait convoquer, en pleine nuit, par Berdalute, l'un des trois grands sages. A sa grande surprise, il lui propose de rester à l'Académie pour devenir sa disciple et la mettre à l'abri de la confrérie du Capuchon et de Kieffrey. Coco, perplexe, se demande pourquoi elle devrait renoncer à son maître. Avant de prendre sa décision, elle décide de partir à la recherche de la vérité et se dirige vers la Tour-bibliothèque...