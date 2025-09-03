Simone Emonet

Elle était née en 1918 à la veille d'une mauvaise victoire et elle s'était mariée en 1939, quelques mois avant que son mari ne parte à la guerre pour être retenu prisonnier pendant cinq ans. Elle était jolie, élégante, et intelligente. Elle était appréciée, mais, comme on disait, elle avait eu des malheurs. Un matin splendide du printemps 1982, elle décida d'en finir avec ce corps dont elle n'avait plus d'image. Je suis sa fille, et à moi il reste quantité d'images, et je fais avec.