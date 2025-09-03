Inscription
#Roman francophone

Simone Emonet

Catherine Millet

ActuaLitté
Elle était née en 1918 à la veille d'une mauvaise victoire et elle s'était mariée en 1939, quelques mois avant que son mari ne parte à la guerre pour être retenu prisonnier pendant cinq ans. Elle était jolie, élégante, et intelligente. Elle était appréciée, mais, comme on disait, elle avait eu des malheurs. Un matin splendide du printemps 1982, elle décida d'en finir avec ce corps dont elle n'avait plus d'image. Je suis sa fille, et à moi il reste quantité d'images, et je fais avec.

Par Catherine Millet
Chez Flammarion

|

Auteur

Catherine Millet

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

Simone Emonet

Catherine Millet

Paru le 27/08/2025

168 pages

Flammarion

19,50 €

9782080450425
