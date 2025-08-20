Inscription
#Roman francophone

Et toute la vie devant nous

Olivier Adam

ActuaLitté
"C'est au retour, dans la voiture, que nous avons commencé à nous raconter notre propre histoire. Ca te paraissait le bon moment pour tout récapituler, et nous dire ce que nous n'avions jamais réussi à nous dire jusqu'alors. Le bon moment aussi pour nous rappeler ensemble ce que nous avions partagé". Pourquoi Paul et Sarah se décident-ils à retisser le fil de quarante années d'amitié ? Est-ce pour tenter de comprendre l'insaisissable et irrésistible Alex, pierre angulaire de leur trio amical ? De leur enfance en banlieue pavillonnaire, où leur pacte s'est scellé à l'ombre d'un secret et dans le creuset de leurs aspirations communes, jusqu'à leur vie d'adultes et son lot de joies et d'épreuves, c'est peut-être aussi ce qui les a liés et déliés au fil du temps que ces "inséparables" cherchent à ausculter. Dans cet ample roman qui embrasse l'histoire de trois amis, Olivier Adam traverse les époques en faisant résonner l'intime et le collectif, et met au jour ce que l'amitié grave d'indélébile dans nos vies.

Par Olivier Adam
Chez Flammarion

|

Auteur

Olivier Adam

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

Commenter ce livre

 

Et toute la vie devant nous

Olivier Adam

Paru le 13/08/2025

313 pages

Flammarion

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782080490582
© Notice établie par ORB
plus d'informations

