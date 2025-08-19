Par une nuit d’orage de l’an 1434, l’arrivée d’un étrange musicien perturbe la fête des marchands et des nobles de Durham. Alors qu’ils s’attendaient
à ce que le ménestrel Mother Naked s’en tienne à son rang, c’est une tout autre attitude qu’il adopte à mesure des histoires contées. Celles de la famille Payne et de la famille Deepslough, celles des mauvaises récoltes et des rivalités grandissantes, celles d’un spectre et de la peur qu’il sème.
Mais eux, ces puissants, qui plus que de raison s’enivrent, quel rôle tiennent-ils dans ces histoires troublantes?
À tambour battant, L’Histoire de Mother Naked plonge le lecteur au cœur d’une période historique intensément romanesque. L’enchâssement des rebondissements captivent pour mieux offrir un regard décapant sur les rapports de classe.
Paru le 02/09/2025
256 pages
Editions du Typhon
22,00 €
