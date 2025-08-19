Inscription
L'histoire de Mother Naked

Claire Charrier, Glen James Brown

ActuaLitté
Par une nuit d’orage de l’an 1434, l’arrivée d’un étrange musicien perturbe la fête des marchands et des nobles de Durham. Alors qu’ils s’attendaient
à ce que le ménestrel Mother Naked s’en tienne à son rang, c’est une tout autre attitude qu’il adopte à mesure des histoires contées. Celles de la famille Payne et de la famille Deepslough, celles des mauvaises récoltes et des rivalités grandissantes, celles d’un spectre et de la peur qu’il sème. 

Mais eux, ces puissants, qui plus que de raison s’enivrent, quel rôle tiennent-ils dans ces histoires troublantes? 

À tambour battant, L’Histoire de Mother Naked plonge le lecteur au cœur d’une période historique intensément romanesque. L’enchâssement des rebondissements captivent pour mieux offrir un regard décapant sur les rapports de classe. 

Par Claire Charrier, Glen James Brown
Chez Editions du Typhon

|

Auteur

Claire Charrier, Glen James Brown

Editeur

Editions du Typhon

Genre

Littérature étrangère

L'histoire de Mother Naked

Glen James Brown trad. Claire Charrier

Paru le 02/09/2025

256 pages

Editions du Typhon

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782490501700
