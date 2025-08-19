Un été contraire

Jolan rejoint ses anciens amis à Pittsburgh, aux États- Unis, pour y passer un été. Ils ne se sont pas retrouvés tous les quatre depuis la fin du lycée, cinq ans auparavant. Mais ce qui devait être des vacances tourne au malaise, fait de silences et de tensions. Dans la résidence de luxe où ils séjournent, leurs retrouvailles se transforment en un jeu dangereux, entre la piscine, Downtown et les berges de la rivière. Comme si leur amitié déjà fissurée ne pouvait survivre à leurs vies d’adultes – et encore moins au drame qui les lie et qui plane sur leur passé commun.

Plongeant le lecteur dans une atmosphère moite et étouffante, ce premier roman, atmosphérique, sensoriel, est porté par une écriture épurée qui créé une intensité émotionnelle remarquable.