De rares nuages

Jean-François Dupont

Simon, architecte lyonnais, perd épouse et enfants dans un accident, suite à une erreur humaine. Dévasté, il vit hanté par l’absence des siens... Jusqu’au jour où il décide de se venger. Sauf qu’à l’instant où il pose le pied chez le coupable, il comprend qu’il sera incapable de tuer cet homme, devenu une véritable loque. Simon change alors ses plans : il s’immiscera dans ce foyer en ruines, quitte à tirer profit des faiblesses des parents et de leurs deux adolescents... 

Un roman d’une justesse psychologique troublante, qui explore le deuil d’un homme pris entre vengeance et désir de reconstruction. 

Par Jean-François Dupont
Chez Asphalte Editions

|

Auteur

Jean-François Dupont

Editeur

Asphalte Editions

Genre

Littérature française

DOSSIER - Les éditeurs Harmonia Mundi Livre présentent leur rentrée littéraire 2025

De rares nuages

Jean-François Dupont

Paru le 02/09/2025

144 pages

Asphalte Editions

18,00 €

9782365333054
© Notice établie par ORB
