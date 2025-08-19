Simon, architecte lyonnais, perd épouse et enfants dans un accident, suite à une erreur humaine. Dévasté, il vit hanté par l’absence des siens... Jusqu’au jour où il décide de se venger. Sauf qu’à l’instant où il pose le pied chez le coupable, il comprend qu’il sera incapable de tuer cet homme, devenu une véritable loque. Simon change alors ses plans : il s’immiscera dans ce foyer en ruines, quitte à tirer profit des faiblesses des parents et de leurs deux adolescents...
Un roman d’une justesse psychologique troublante, qui explore le deuil d’un homme pris entre vengeance et désir de reconstruction.
Editeur
Genre
Littérature française
0
Commentaires
0
Partages
DOSSIER - Les éditeurs Harmonia Mundi Livre présentent leur rentrée littéraire 2025Retrouver tous les articles sur De rares nuages par Jean-François Dupont
Paru le 02/09/2025
144 pages
Asphalte Editions
18,00 €
Commenter ce livre