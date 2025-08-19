De rares nuages

Simon, architecte lyonnais, perd épouse et enfants dans un accident, suite à une erreur humaine. Dévasté, il vit hanté par l’absence des siens... Jusqu’au jour où il décide de se venger. Sauf qu’à l’instant où il pose le pied chez le coupable, il comprend qu’il sera incapable de tuer cet homme, devenu une véritable loque. Simon change alors ses plans : il s’immiscera dans ce foyer en ruines, quitte à tirer profit des faiblesses des parents et de leurs deux adolescents...

Un roman d’une justesse psychologique troublante, qui explore le deuil d’un homme pris entre vengeance et désir de reconstruction.