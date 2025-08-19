Avec ma tête d'arabe

« Trop arabe » pour certains, « pas assez » pour d’autres, Aïda Amara, née en France de parents algériens, a été habituée dès l’enfance à ne pas se sentir à la bonne place ni au bon endroit.

Le 13 novembre 2015, devant le restaurant Le Petit Cambodge, à Paris, elle fait la malheureuse rencontre d’autres « têtes d’Arabes », armées de kalachnikovs. Survivante, elle ne pensait pas être assimilée à ses bourreaux. Pour se reconstruire, elle se cramponne à ses racines : ses parents et l’histoire familiale, l’Algérie et la France. Sans romantisme ni esthétisation de la souffrance, elle comprend que son instinct de vie lui vient d’ici, mais aussi – surtout ? – de là-bas.

Entre assignations et injonctions, elle revendique le droit à la complexité et interroge ce que signifie être une femme arabe en France aujourd’hui. Avec ce livre, elle affirme la nécessité de la nuance et contribue à inscrire l’immigration algérienne dans le roman national français.