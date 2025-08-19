Avec ma tête d'arabe

« Trop arabe » pour certains, « pas assez » pour d’autres, Aïda Amara, née en France de parents algériens, a été habituée dès l’enfance à ne pas se sentir à la bonne place ni au bon endroit.
Le 13 novembre 2015, devant le restaurant Le Petit Cambodge, à Paris, elle fait la malheureuse rencontre d’autres « têtes d’Arabes », armées de kalachnikovs. Survivante, elle ne pensait pas être assimilée à ses bourreaux. Pour se reconstruire, elle se cramponne à ses racines : ses parents et l’histoire familiale, l’Algérie et la France. Sans romantisme ni esthétisation de la souffrance, elle comprend que son instinct de vie lui vient d’ici, mais aussi – surtout ? – de là-bas.
Entre assignations et injonctions, elle revendique le droit à la complexité et interroge ce que signifie être une femme arabe en France aujourd’hui. Avec ce livre, elle affirme la nécessité de la nuance et contribue à inscrire l’immigration algérienne dans le roman national français.
Paru le 02/09/2025
220 pages
