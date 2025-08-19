Les déterrées

Rym vit son enfance avec ses cousines en Algérie. Exilées au Québec, elles creusent les jours d'avant : guerre, colonisation, résistance, déracinement. Rym raconte l'épopée familiale. Elle apprend aussi à faire le thé sans jamais laver la théière, en déposant le poids de l'histoire. Née en Algérie, Katia Belkhodja a grandi au Québec où elle enseigne et écrit.