Rym vit son enfance avec ses cousines en Algérie. Exilées au Québec, elles creusent les jours d'avant : guerre, colonisation, résistance, déracinement. Rym raconte l'épopée familiale. Elle apprend aussi à faire le thé sans jamais laver la théière, en déposant le poids de l'histoire. Née en Algérie, Katia Belkhodja a grandi au Québec où elle enseigne et écrit.
Editeur
Genre
Littérature française
0
Commentaires
0
Partages
DOSSIER - Les éditeurs Harmonia Mundi Livre présentent leur rentrée littéraire 2025Retrouver tous les articles sur Les déterrées par Katia Belkhodja
Paru le 22/08/2025
408 pages
Mémoire d'encrier
22,00 €
Commenter ce livre