#Roman francophone

Les déterrées

Katia Belkhodja

ActuaLitté
Rym vit son enfance avec ses cousines en Algérie. Exilées au Québec, elles creusent les jours d'avant : guerre, colonisation, résistance, déracinement. Rym raconte l'épopée familiale. Elle apprend aussi à faire le thé sans jamais laver la théière, en déposant le poids de l'histoire. Née en Algérie, Katia Belkhodja a grandi au Québec où elle enseigne et écrit.

Par Katia Belkhodja
Chez Mémoire d'encrier

|

Auteur

Katia Belkhodja

Editeur

Mémoire d'encrier

Genre

Littérature française

DOSSIER - Les éditeurs Harmonia Mundi Livre présentent leur rentrée littéraire 2025

Retrouver tous les articles sur Les déterrées par Katia Belkhodja

Commenter ce livre

 

Paru le 22/08/2025

408 pages

22,00 €

9782898720130
