Eka ashate/Ne flanche pas rassemble la voix des aînés. Histoires, mémoires et vécus tissent une manière de résister propre au monde innu, qui souffre, vit, rit et regarde demain, sereinement. Tout simplement passionnante, cette plongée inédite dans un monde de femmes et d'hommes qui ont appris à forger, au prix du sang et de l'humour, l'espoir et la tendresse. Naomi Fontaine est l'autrice d'une oeuvre de première importance. Acclamés par la critique et traduits en une dizaine de langues, ses livres ont été adaptés au théâtre et au cinéma. Eka ashate/Ne flanche pas est son quatrième roman.