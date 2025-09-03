Inscription
#Roman francophone

Les Indicibles

Nancy Huston

ActuaLitté
La sexualité de tous les animaux (y compris "Homo sapiens") a pour but la reproduction - même s'il nous est loisible de nous en servir pour mille autres choses. Or, femmes et hommes sont dotés d'organes génitaux distincts et ne transmettent pas leur génome de la même manière. Passer sous silence cette réalité biologique, comme le font la plupart des intellectuels contemporains, nous empêche d'appréhender des sujets essentiels comme la guerre, la politique, le viol, les abus sexuels, la prostitution, et nous conduit à écarter l'apport possiblement spécifique des femmes à la vie du monde. A contre-courant de la pensée dominante, Nancy Huston poursuit sa réflexion sur la différence des sexes dans un essai percutant, mêlant expérience personnelle - de garçon manqué, de mère récalcitrante et d'écrivaine forcenée - et références littéraires et scientifiques, pour nous donner des pistes de "réconciliation".

Par Nancy Huston
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Nancy Huston

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

sociologie du genre

Les Indicibles

Nancy Huston

Paru le 03/09/2025

224 pages

Actes Sud Editions

18,00 €

9782330209223
