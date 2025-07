Trois enterrements

Livre sélectionné pour le Prix du Roman Fnac 2025

Comment Cherry, infirmière et mère de deux enfants, s'est-elle retrouvée en cavale au volant d'une décapotable rose, flanquée d'un policier menotté et du cadavre d'un réfugié assassiné ? Dans quelle quête pour la justice s'est-elle embarquée ? A ses trousses, un inspecteur de police raciste et enragé... Mais que peut bien faire d'autre une femme dotée d'une conscience dans l'Angleterre d'aujourd'hui ? Percutant, défiant les genres, radical, politique et pourtant comique, ce premier roman explore nos préoccupations sociales les plus pressantes avec une clairvoyance dévastatrice.