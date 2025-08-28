Inscription
La vie selon Zoé

Eleonora Galasso

ActuaLitté
Un premier roman incandescent écrit en français par une Italienne à la plume puissante. " Zoé ne cherchait pas le calme. Ce qui l'intéressait, c'était la collision. Dans ses relations, dans ses choix, dans sa maladie, même. " Zoé est morte en juillet. Rien n'avait préparé ceux qui l'entouraient à la voir disparaître. L'accompagner dans sa dérive relevait autant du dévouement que de l'ensorcellement ; on s'y laissait emporter, sans jamais en revenir tout à fait. Une question reste suspendue : que gardons-nous des êtres follement aimés ? " Zoé nous envoûte et nous enlève. Impossible de se dérober à son irritante séduction. " - Amélie Nothomb

Par Eleonora Galasso
Chez Michel Lafon

Auteur

Eleonora Galasso

Editeur

Michel Lafon

Genre

Littérature française

La vie selon Zoé

Eleonora Galasso

Paru le 28/08/2025

304 pages

Michel Lafon

19,95 €

9782749962436
